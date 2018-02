Hoy ha sido Francisco Granados el que ha tirado de la manta. Ya saben que estos días al PP se le están haciendo especialmente largos por los procesos judiciales en marcha por los casos de corrupción. Cantó Ricardo Costa, cantaron Correa y el Bigotes, han cantado numerosos empresarios y hoy ha cantado Francisco Granados.

Ha señalado a Esperanza Aguirre, a su sucesor en el cargo y mano derecha, Ignacio González y a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. según Granados, que ha hecho una declaración perfectamente estudiada para no ser el solo el señalado, dice que todos estaban al tanto de la financiación irregular de diversas campañas electorales.

Cifuentes ya ha anunciado una querella contra Granados y el PP intenta defenderse ante tanta acusación y lo hace como siempre, recurriendo al argumento del pasado y a la condición de presuntos delincuentes de los que hablan.

Se está desatando la tormenta perfecta para el PP, los casos de corrupción llegan a los juzgados y arrepentidos y demandantes de beneficios penales hablan y hablan sin parar, su política sobre Catalunya no solo no le beneficia sino que incluso, en Catalunya, le hunde, mientras que a Ciudadanos le beneficia, cada vez más seguidores le identifican como el partido que más trabaja para la unidad de España, las mejoras económicas de las que tanto hablan no llegan a los bolsillos de la gente, los pobres siguen siendo pobres, incluso muchos de los que tienen una nómina a fin de mes, y por, último un líder, que parece no ser de este mundo, lento de reflejos y nada empático con los problemas de la gente, recuerden que no quiso meterse en eso de la brecha salarial.

Todos los ingredientes para un coctel letal para el Partido Popular que intenta revertir las encuestas atacando a Ciudadanos como el boxeador noqueado en su rincón. Y el presidente bailando "La gran noche" en una boda. No sé si la del sábado fue su gran noche, pero lo que queda de legislatura no parece que vayan a ser sus mejores meses.

¿Cómo va a encarar el PP su futuro si es incapaz de revisar su pasado?