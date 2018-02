Que inventen ellos

Un grupo de científicos españoles, entre ellos dos miembros de la Real Academia de la Ciencia, van a hacer pública hoy una carta abierta dirigida al gobierno que es en realidad un SOS. La ciencia española colapsa, se muere. Desde el 2009, los presupuestos en investigación han caído un 36%, somos el país que más ha recortado en ciencia en el mundo occidental. Los proyectos se paran y los investigadores se van. 37.000 investigadores formados aquí han tenido que irse y están vertiendo su talento en las investigaciones de otros países.

No es cuestión de dinero. Es cuestión de prioridad política. En plena crisis, Alemania ha aumentado su inversión pública en ciencia un 35%, Reino Unido también y Francia. Y últimamente hasta dos países rescatados, Portugal y Grecia, gastan ya más dinero público en investigación y desarrollo que España.

Así que, en nuestro país, la recuperación económica, tres años consecutivos de crecimiento al 3%, tampoco le llega a la ciencia. Habrá que preguntarse, ¿pero a quién o a qué le llega la recuperación?

La carta, que pueden leer en Cadenaser.com, denuncia los recortes y también la no ejecución de partidas presupuestarias, es decir, dinero que sí existe para ciencia pero no se ha utilizado. Y este era el gobierno de los altos funcionarios del Estado, que tampoco han tenido tiempo para poner en marcha el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación correspondiente a los años 2017-2020. Lleva un año de retraso. Ya no es solo que se pierda un científico, brillante entre los brillantes que sale de España. Es todo el sistema de investigación el que corre peligro y los miles de empleos de todo tipo que arrastra. Y es sobre todo el futuro, la cultura científica, el modelo económico, la calidad del empleo. Todo eso es lo está en juego.

Las competencias en ciencia están diseminadas en varios ministerios pero la parte más significativa, el I+D+i está integrada en la cartera de Luis de Guindos, el ministro que queremos enviar al Banco Central Europeo con la medalla en el pecho de que nuestra economía, el PIB, crece por tercer año consecutivo. Cada día está más claro que el PIB no lo mide todo. Y De Guindos debe responder todavía aquí y en Bruselas por este agujero en su gestión.

Los científicos que firman la carta abierta al gobierno van a pedir apoyo ciudadano a través una recogida de firmas en Change.org.

Duele España, la verdad.