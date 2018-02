"Ofrezco a mis invitados una experiencia que no pueden comprar"

Si en este país decimos "aventura", inmediatamente nos viene a la cabeza el nombre de Jesús Calleja, el hombre cuya trayectoria televisiva se confunde con la filmografía de Stallone: "Desafío Vertical", "Desafío Extremo", "Desafío en el Himalaya", "Desafío en el Everest", "Desafío Vertical"...

Lo suyo, desde luego va de desafíos, así que Pablo González Batista ha querido rendirle homenaje y hacer con su apoyo el reto que lleva posponiendo desde que entró a trabajar en esta casa: Subir a pie los ocho pisos que separan la calle del Estudio Principal de la Cadena SER.

Como era previsible, a Jesús Calleja le ha sabido a poco. Él se conoce todos los retos imposibles que ofrece este planeta, desde montañas (ha escalado prácticamente todos los ocho miles) a tormentas (fue buscando tornados para meterse en ellos) pasando por profundísimas simas, (en una de las cuales se quedó atrapado mientras llovía y cuenta que pasó "los peores momentos de su vida").

Parece que los retos se le tienen que acabar a este leonés, pero siempre encuentra otro más difícil: Tal y como nos ha contado, este año lo ha empezado corriendo el durísimo Rally Dakar (que tuvo que abandonar tras chocar contra una duna) y escalando el Everest con India Martinez, experiencia que, tal y como describe "ha sido maravillosa".

Precisamente hemos hablado de la cantidad de famosos que aceptan sus, a priori, descabelladas propuestas. "Aceptan porque ofrezco experiencias únicas, de las que no están en las Agencias de Viajes. Por mucha pasta que tengas, lo que yo ofrezco no lo puedes comprar.". En la nueva temporada recibirá otra hornada de rostros populares, y nos adelanta que uno de ellos será Bertín Osborne, "un programa divertidísimo. Ese hombre tiene algo que hace que no puedas parar de reír".

De su éxito dan fe sus numerosos programas de televisión, que siempre responden bien en audiencia. La idea de producirlos le vino, según nos cuenta, al ver los documentales "tradicionales", que consideraba demasiado fríos, "porque los describía una voz en off, impersonal. Se me ocurrió que lo mismo funcionaría mucho mejor si le ponías cara, si una persona de confianza te lo contara como es, tal cual".

Y a la vista está que la idea funcionó. Además de toda la saga "Desafío", Calleja se encuentra preparando la nueva temporada de "Volando Voy". Estamos seguros de que volverán a reunir a millones de espectadores, aunque no sabemos si Jesús Calleja estará entre ellos. Dudamos de que este leonés incansable sea capaz de permanecer sentado en un sofá más de cinco minutos...