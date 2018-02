Alejandro Mateos (árbitro regional): "Ha habido veces que me he deprimido y lo he querido dejar"

El colegiado de la Federación de Madrid, Alejandro Mateos, al que hemos acompañado este fin de semana en su tarea, ha hablado este lunes en El Larguero, con Manu Carreño. Ha asegurado que este fin de semana "ha sido tranquilo, ha habido muchos más complicados".

Alejandro Mateos salta al terreno de juego, acompañado por el delegado de campo / José David Palacio (Cadena SER)

"Mi peor recuerdo fue un partido de juveniles. En el último minuto iban 1-0, pité un penalti, el del empate, y hubo muchas protesta. Era mi primer partido de juveniles, tenía 17 años recién cumplidos y hubo muchos insultos y amenazas. Entré al vestuario casi llorando. Si no es por el apoyo de mi padre, posiblemente en ese momento si lo hubiese dejado (...) Ha habido veces que me he deprimido y lo he querido dejar", ha dicho Alejandro.

Iturralde González ha añadido que "son los héroes anónimos que hacen falta para sacar adelante una competición. Hay que ser muy valiente para ser árbitro".

Además, ha propuesto: "Creo que todos los clubes deberían tener educadores para decir lo que es correcto y lo que no es correcto".