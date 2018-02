La lamentable e increíble anécdota que le sucedió a Cañizares: "Sentí miedo ese día"

Predrag Mijatović, Álvaro Benito, Santi Cañizares , Gustavo López e Iturralde González analizan en El Larguero la campaña lanzada por la Cadena SER #SinRespetoNoHayJuego sobre el análisis del comportamiento ciudadano en las redes sociales durante los partidos de fútbol y relatan sus anécdotas en un terreno de juego.

Gustavo López: "Es muy complicado, muy difícil, yo creo que es un tema social, creo que hay formar no solo al hijo, incluso mucho más a los padres. Los entrenadores tienen que ser educadores y formar a los chavales".

Álvaro Benito: "Los padres de los chavales que tenemos allí a parte que recibe una formación sobre comportamiento, no hay malos comentarios. No he tenido excesivos problemas como entrenador, pero el problema es que desde tiempo atrás el fútbol está afectado y no se le da importancia a que se le insulte al arbitro".

Santi Cañizares: "A mí me ha pasado de todo teniendo en cuenta que era portero y me gustaba presionar al árbitro. Me han tirado naranjas por un mal partido. Una vez sentí miedo porque en 2006 me tiraron un asiento desde la grada y sólo el sonido del asiento cuando me cayó al lado me hizo sentir miedo".

Predrag Mijatović: "En el campo desde pequeño te acostumbras a vivir estas situaciones. Los peores momentos como mi salida del Valencia. Me acuerdo del primer partido Valencia- Real Madrid temporada 96-97 lo pasé mal no solo por la gente que insultaba, me molestaba las pancartas relacionadas con la enfermedad de mi hijo. Además vengo de un país donde los aficionados son muy calientes".