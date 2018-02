Manu Carreño: está claro lo que hay que hacer con los que insultan

En el Día Mundial de la Radio la Cadena SER sigue adelante con su campaña 'Sin respeto no hay juego'. En un programa muy especial de El Larguero, Manu Carreño desveló anoche los resultados del informe realizado por Sentisis en el que se descubre que uno de cada cinco mensajes en las redes sociales contienen violencia y son producidos por un estímulo externo.

Manu Carreño dedicó su minuto de opinión en 'Hoy por hoy' a este tema, para explicar el contenido de El Larguero de este lunes y para reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal solucionando este problema. "No va a quedar impune, eso no va a salir gratis, el anonimato no vale para insultar en las redes sociales. Y no solamente una sanción económica, incluso la prisión, puede acabar saliéndole caro a los que se dedican a insultar a los protagonistas en el mundo del deporte", recordó el director de El Larguero sobre lo que debería pensar una persona antes de insultar en la redes.

El perfil del hincha violento en las redes sociales

Los hinchas con comportamientos violentos en las redes sociales durante los partidos de fútbol expresan entre tres y cuatro emociones por encuentro, el 82% son hombres frente al 18% que son mujeres y tienen su foco de atención en los jugadores rivales y los árbitros.

Son algunas de las conclusiones del primer informe sobre las conductas machistas, racistas, homófobas y violentas en las redes sociales durante los partidos de fútbol presentado por la Cadena SER con motivo del Día Mundial de la Radio. El informe pone de manifiesto que un 19,6% de los comentarios son violentos y que uno de cada tres usuarios emite algún insulto en la red.

En la investigación, realizada por Séntisis, también se recoge que las franjas de edad con mayor actividad violenta son las comprendidas entre los 18 y 24 y entre los 30 y los 45 años. Además, el contenido de estos aficionados que más repercusión tiene es el insulto a los jugadores del equipo rival.

Los miedos del árbitro

El colegiado de la Federación de Madrid, Alejandro Mateos, al que hemos acompañado este fin de semana en su tarea, ha hablado este lunes en El Larguero, con Manu Carreño. Ha asegurado que este fin de semana "ha sido tranquilo, ha habido muchos más complicados".

"Mi peor recuerdo fue un partido de juveniles. En el último minuto iban 1-0, pité un penalti, el del empate, y hubo muchas protesta. Era mi primer partido de juveniles, tenía 17 años recién cumplidos y hubo muchos insultos y amenazas. Entré al vestuario casi llorando. Si no es por el apoyo de mi padre, posiblemente en ese momento si lo hubiese dejado (...) Ha habido veces que me he deprimido y lo he querido dejar", ha dicho Alejandro.