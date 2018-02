Insultar no sale gratis, ni en una grada ni en Twitter. Anoche, el informe que desveló la Cadena SER en el El Larguero y que durante todo el día de hoy vamos a seguir anunciando en este día mundial de la radio, sirvió para que quede claro que eso que muchos hacen en las redes sociales cuando ven un partido de fútbol, insultando de manera de machista, xenófoba, machista, racista, a la afición, al árbitro, al equipo rival, a los jugadores, a los comentaristas, no sale gratis. Con eso hemos de quedarnos.

La Cadena SER lideró la temporada pasada esa primera campaña de 'Sin respeto no hay juego' con todo lo que ocurre en las gradas de un terreno de juego, bien en un campo de fútbol profesional o bien en el fútbol amateur, y eso que le pasa a muchos a árbitros y a muchos jugadores, como anoche nos dijo un chaval de 20 años que es árbitro desde hace cinco, desde los 15, y que nos reconocía sentir miedo cada vez que va a pitar a un campo de fútbol. Y que de no haber sido por su padre seguramente ya lo hubiera dejado. Eso que vemos y escuchamos cada fin de semana en los campos de fútbol de España, eso también ocurre en todas las redes sociales.

Pero hemos de quedarnos también con el mensaje que también nos lanzó en El Larguero el portavoz de Jueces para la Democracia, eso no va a quedar impune, eso no va a salir gratis, el anonimato no vale para insultar en las redes sociales. Y no solamente una sanción económica, incluso la prisión, puede acabar saliéndole caro a los que se dedican a insultar a los protagonistas en el mundo del deporte.

Porque, no lo olvidéis, sin respeto no hay juego.