¿Erasmus a los 80?

Miguel Castillo es un notario jubilado que, a los 80 y con cuatro bypass en su corazón, está estudiando Historia en la Universidad de Valencia. Su peripecia es paradigma de la perseverancia, un ejemplo para sus compañeros que le llaman abuelo Miguel, le consultan dudas jurídicas para sus familias, y le consideran modelo de cómo llegar a la vejez plenamente activo y sin haber perdido la ilusión por hacer cosas.

Pero Miguel no es sólo noticia por esto, que ya sería suficiente, sino porque ahora se marcha a Verona a disfrutar de una beca Erasmus. Cumple los requisitos, entre los que no está la edad, y ha pasado las pruebas. Y no es el único caso. Gloria Cocco, ciudadana italiana, acaba de disfrutar de otra Erasmus en España con 79 años. La única duda que nos planteamos es si un profesional con la vida resuelta, merecedor de la experiencia Erasmus, debe recibir la beca Erasmus que quizás otros necesiten más. Una duda que dejamos en el aire. Duda pequeña, en todo caso, comparada con la envergadura personal de este longevo tan joven.