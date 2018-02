El Top 10 de la música en la filosofía

Como la radio no sería nada sin música, para celebrar el Día Mundial de la Radio, en 'La Ventana de la Filosofía' de este martes, Irene Lozano nos ha propuesto una lista con los diez éxitos musicales "más filosóficos".

10. Revolution (The Beatles). En este tema está presente la idea de que lo personal y lo político no se pueden separar. La idea orteguiana de "yo y mis circunstancias". También la idea del ser social y político que busca la felicidad.

09. Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos (Siniestro total). La filosofía en sí misma. El asombro por la propia existenca de Schopenhauer y el de donde veninos que nos resolvió Einstein.

08. Man in the mirror (Michael Jackson). Para Lozano esta canción es el ejercicio filosófico por excelencia. El hombre ante su propio espejo. Si quieres cambiar el mundo, mírate a ti mismo y haz ese cambio.



07. El muro de Berlín (Joaquín Sabina). Este tema representa la idea del final de las utopías, de los grandes relatos que el siglo XX crearon, sobre todo, el comunismo y antes el cristianismo.



06. Volver (Estrella Morente). Tema sobre el paso del tiempo y la fugacidad de la vida. El tiempo ha sido especulación filosófica desde Platón hasta nuestros días.



05. Todo se transforma (Jorge Drexler). Refleja el "todo fluye y todo está en moviento" de Heráclito y la idea hinduista del Karma en la idea de "cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da".



04. You can´t always get what you want (Rolling Stones). Un tema que cuadra mucho con la sociedad consumista de quererlo todo aquí y ahora, y con la idea de satisfacer los deseos. Epicuro dedía todo lo contrario.



03. Pride (U2). La idea del amor hacia los demás. El amor como concepto de justicia. Lo que somos capaces de hacer por amor, hasta dar nuestra propia vida. Es un homenaje a Martin Luther King.



02. It's my life (Bon Jovi). En este tema está presente la idea de elegir. La vida es elegir, tomar partido.



01. Like a Rolling Stone (Bob Dylan). Un tema que refleja la idea de Séneca y los estoicos sobre la fortuna. Esa idea de que lo que un día te da, otro te lo quita.