Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, declaró en El Larguero, tras ganar al París Saint-Germain en la ida de octavos de la Liga de Campeones, que tras encajar el 0-1 siguieron buscando la victoria y que "el Real Madrid no tiene 12 Copas de Europa por casualidad"

"Se han hecho las cosas muy bien", dijo el capitán del Real Madrid. El central blanco cree que tras encajar el 0-1 el Real Madrid tuvo que "mantener el máximo de concentración" y que de cara al gol el equipo ha tenido "la efectividad que en otras ocasiones ha faltado".

Sobre la jugada de su posible mano en el área que el colegiado no pitó, el capitán se limitó a decir que no había visto la jugada "pero hablar de decisiones arbitrales ahora no va a cambiar nada, hemos hecho un gran partido".

"La Champions es una de las últimas balas que tenemos y hay que saber aprovecharlas "agregó en los micrófonos de la Cadena SER el capitán del Real Madrid.