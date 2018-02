Emery se pone de acuerdo con Iturralde sobre la actuación del árbitro

Muchos apuntaron con el dedo acusador a Unai Emery al término del partido. Por sus cambios conservadores y por no saber leer el partido en el que su equipo cayó en el Bernabéu (3-1). Él, sin embargo, tuvo claro el motivo de la derrota. El árbitro.

"No me ha gustado el árbitro. Me hubiese gustado que hubiese estado más equilibrado. Estuvo más cerca del Madrid. Creo que nos ha perjudicado. Sus decisiones han influido en lo que ha pasado en el partido", dijo Emery en 'El Larguero' a Manu Carreño.

El técnico español del PSG escuchó el análisis arbitral del árbitro de la SER, Iturralde González. Sobre el penalti a Kroos que el árbitro pitó, Iturralde opinó no era. "Estoy en la misma idea que Iturralde", dijo después de comentar entre risas: "Iturralde, que ha sido un grandísimo árbitro, lo que diga lo aceptaré".

En cuanto al posible penalti de Ramos por darle al balón con el brazo, Iturralde negó que hubiese penalti. "Acepto. Entonces no son ninguno de los dos. Entonces terminaríamos la primera parte 0-1", dijo el técnico vasco.

Sobre su equipo comentó: "Creo que el equipo ha jugado con personalidad. Pero también hay que aceptar que el Real Madrid en jugadas de contragolpe después del 83, cuando las cosas estaban más bonitas para nosotros, ha hecho dos goles".