De un tiempo a esta parte da la sensación que en este país no hay nadie al mando. Pero ya no solo al frente del gobierno, nadie al mando tampoco en el Parlamento. El trabajo que los ciudadanos hemos encomendado a nuestros representantes políticos, si lo hacen no les luce.

El gobierno paralizado a la espera de que la solución al tema catalán aparezca de forma espontánea, solo se mueve para recurrir a los tribunales, y el parlamento paralizado por el bloqueo constante a las iniciativas legislativas. Se aprueban leyes, si es que se aprueban que luego caen en el olvido. les contamos a bombo y platillo que el Congreso había aprobado por unanimidad la fórmula para renovar la dirección de radio televisión española y luego se olvidaron de aplicar la ley, y ahora que se han dado cuenta de que todo seguía igual no encuentran como hacer el cambio.

Y esto va a más. Ciudadanos se ha crecido, Las encuestas le dicen que en unas próximas elecciones puede sacar un buen resultado, alguna encuesta incluso le da la victoria, y así ha empezado su campaña de acoso y derribo al PP, y su escenificación de la iniciativa, con las reuniones para una reforma de la ley electoral condenada al fracaso.

Ningún partido dice hacer caso de las encuestas, pero ninguno mira más allá de las encuestas. Y más allá de las encuestas están los ciudadanos que en las últimas elecciones les encomendaron un trabajo.