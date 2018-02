Maillo: "Le pido a Rivera que se tranquilice, parece un líder de la oposición"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha reconocido en Hoy por Hoy la “complicada” situación que atraviesa el gobierno de Rajoy, de la que ha culpado directamente a Ciudadanos – “un socio de investidura que a veces es más un líder de la oposición, lo que dificulta llegar a acuerdos”. Maillo le ha pedido a Albert Rivera “que se tranquilice”, y ha bromeado con el hecho de que el líder de Ciudadanos haya dicho que se le está acabando la paciencia con el PP. “Parecemos el santo Job a su lado, paciencia la que tenemos nosotros, que hace más por criticar que por apoyar”, ha insistido. Situación complicada, por tanto, la del gobierno pero no insoportable, ha dicho Maillo, como fuentes de Moncloa confirman a la SER que el propio Rajoy ha reconocido, ante las presiones de Ciudadanos y el goteo de casos y acusaciones de corrupción. En su opinión, con ese adjetivo el presidente del gobierno “se refiere a la situación judicial de algunas personas. Cada uno se defiende como puede. Es duro ver cómo personas en las que has confiado ahora se demuestra que no hicieron las cosas bien”.

Sobre la situación, por ejemplo, del ex presidente valenciano, de Francisco Camps, y su posible expulsión tras ser imputado y señalado por Ricardo Costa, ha insistido en que “hay un expediente abierto en Valencia” y no ha querido aventurarse más allá. Sí ha defendido a la presidenta Cristina Cifuentes tras las declaraciones de Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid. “Lo que le están haciendo a Cristina es una canallada total, a Cristina no se le está acusando de corrupción”, ha señalado Martínez-Maillo, que ha confirmado que el partido no tiene “hoy por hoy una candidata mejor que Cristina Cifuentes”. En cuanto a la senadora Pilar Barreiro, ha repetido que van a “esperar a que el Supremo se pronuncie, que es lo que dice el acuerdo”, y ha acusado a Ciudadanos de exagerar sobre el caso de la ex alcaldesa de Cartagena.

Fernando Martínez-Maillo ha explicado que el gobierno no contempla la posibilidad de "quitas para ninguna comunidad autónoma, porque sería injusto", pero sí ha abierto la puerta a posibles reestructuraciones. Y sobre el impuesto de sucesiones, ha insistido en que la estrategia del PP pasa por la "reducción y bonificación, sobre todo de padres a hijos".