Coscubiela: "Salir del bloqueo catalán depende más de la justicia y los medios que de la política"

Joan Coscubiela ha alertado en Hoy por Hoy de la “situación gravísima”, en su opinión, en la que ha desembocado la crisis catalana, crisis que analiza en el libro Empantanados: una alternativa federal al soviet carlista que acaba de publicar. En su opinión, la estrategia de Mariano Rajoy, “dejar la solución a las togas” ha hecho “que la situación esté descontrolada”, y ha dejado poco espacio a la política. “Ahora mismo hay dos factores que pueden ayudar a salir del empantanamiento, y están más en el ámbito de los tribunales y de los medios de comunicación que de la política, lo que aún lo complica más”, ha señalado Coscubiela, para el que “el delito de rebelión es insostenible y la prisión provisional no se justifica” en el caso de los líderes independentistas. “Las togas están en funcionamiento y eso es incontrolable. Y podríamos llegar a una situación dramática: que todos los líderes independentistas acaben en prisión provisional y el movimiento descabezado. Sería una ruina política, porque hay que hablar con alguien para solucionar algo por medio del diálogo”.

El ex diputado de ICV ha criticado, también, duramente el papel que han jugado los medios de comunicación en el problema catalán. “Se han convertido en fábricas de hooligans”, ha señalado Coscubiela en relación a medios de una y otra tendencia, pero que ha acusado a los independentistas en concreto de “alimentar la intimidación emocional” que se ha generado, en su opinión, en Cataluña, mezclada con “una cierta asfixia ambiental” que ha relacionado directamente con la fractura que se ha abierto en la sociedad catalana. “Cuando el independentismo te intenta convencer y no lo consigue se produce una tendencia que alimentan mucho los medios que es de intimidación emocional. Te dicen: si no hacen esto es que no son demócratas”, ha explicado el antiguo sindicalista, para el que “esa asfixia y esa intimidación han provocado una reacción goyesca en una parte de la sociedad catalana, que se ha dicho: si queréis guerra, la vais a tener. Y eso es un desastre”. Una situación que, en su opinión, ha estado alimentada, por ejemplo, por Ciudadanos, “que huele sangre política en ese conflicto y se tira ahí”. Para Coscubiela, “una parte de la sociedad catalana cae en esa trampa, de levantar aún más barricadas, y ese ha sido el desastre de estas elecciones”, en referencia al 21 de octubre.