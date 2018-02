El fútbol no es una excepción

Hay una frase poética que dice mucho: el fútbol es la continuación de la guerra por otros medios. Siempre ha tenido una connotación positiva porque siempre se ha obviado que en la guerra no hay público. Así que es una ventaja que el futbol haya sustituido a la guerra, pero tiene un trasfondo bastante inquietante. Muchos aficionados solemos decir que vemos el fútbol porque durante 90 minutos suspendemos cualquier clase de raciocinio: vemos el fútbol por pura emoción. Y lo preocupante es que, según el estudio, para un 20% de aficionados la emoción se canalice a través de la violencia.

Yo no pido que el aficionado al fútbol sea el mismo aficionado de la ópera. Pero estaría bien que no se diese por supuesto que la afición popular, que el deporte del pueblo, deba distinguirse por el machismo, el racismo y la homofobia como una especie de avanzadilla del insulto. Aunque mucho me temo que el fútbol es como la RAE: se limita a trasladar dentro del campo los usos populares que predominan fuera.