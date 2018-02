"Mi hijo gana mil euros y tiene un gasto fijo de 350 euros en medicamentos al mes"

"Me llamo Susana y soy la madre de un paciente diagnosticado de una enfermedad rara, déficit del complejo IV de la mitocondria. Mi hijo tiene 32 años y es un superviviente y un campeón que ha pasado por un trasplante cardiaco, dos ictus, una sepsis y múltiples ingresos hospitalarios. Ahora es papá De Alba, mi nieta de 18 meses", comienza su relato Susana. "No es pensionista. Trabaja en una empresa que obtiene todos los beneficios fiscales por tener contratada a una persona con discapacidad, pero gana 1000 euros mensuales como tantos españoles", prosigue. El problema, además de la precariedad del contrato, es que "él tiene un gasto fijo de 350 € al mes, y al no ser pensionista tiene que pagar un 40% de esos medicamentos", nos cuenta Susana que apunta a que eso no sucede en Bruselas, donde vive, "somos europeos, pero menos", concluye.

