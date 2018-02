"La sentencia de Estrasburgo obliga a pensar en una reforma de nuestra cúpula judicial"

Como cada semana, hemos hablado con María y Baltasar Garzón. La actualidad hoy pasaba por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que condenó a España por un supuesto "trato inhumano y degradante a los dos terroristas que atentaron contra la T4 en el aeropuerto de Barajas."

"Es un caso muy grave. Es la primera vez que se condena al Tribunal Supremo". En opinión de Garzón, es un caso suficientemente grave como para "pensar en una necesaria reforma de la cúpula judicial de España." "Lo mal hecho está mal hecho y tenemos que recapacitar y tomar decisiones."

También hemos hablado con Baltasar y María sobre el debate acerca de alargar las penas de prisión para determinados delitos. María se muestra radicalmente en contra: "Es un debate que siempre surge por un caso concreto, y no se pueden tomar decisiones nunca al borde de una noticia". En su opinión se trata de un "populismo mal entendido" que sirve únicamente para "acallar a la sociedad de alguna manera".

Baltasar, dice que en España la dureza de las penas es suficientemente alta. "La función de la pena es sancionar, pero también prevenir hacia el futuro, y eso no se conseguirá a través de la venganza ni de la prisión permanente", "el tratamiento deberá ser otro si lo que queremos es que la pena cumpla su propia funcionalidad. No se conseguirá con la venganza".

En opinión de nuestros expertos, la prevención del delito no se consigue encrudeciendo la pena, ya que el delincuente no piensa en la consecuencia, no piensa en "lo que le va a caer" sino en lo que quiere hacer. "así que hay que centrarse en las labores de prevención."