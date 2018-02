El cinismo y la hipocresía son dos cosas que a mí personalmente me ponen de los nervios, pero por desgracia son muy visibles. Les digo esto a cuento de las voces que se han alzado en la unión europea, pero sobre todo en Gran Bretaña, sugiriendo un posible recorte de la ayuda económica a las ONG.

Estos días, como ya sabrán, ha estallado un gran escándalo que afecta a Intermón-Oxfam al saberse que algunos de sus trabajadores utilizaron parte de ese dinero para montar orgías y prostituir mujeres; y que eso habría ocurrido en Haití, tras el terrible terremoto de hace ocho años donde murieron más de 300.000 personas. Vamos a ver, la historia es repugnante, la negligencia –o el ocultamiento– de algunos responsables de esa ONG parece que es palmaria; y por lo tanto deben exigirse responsabilidades al máximo. Pero a mí sinceramente me choca, me chirría y también me cabrea que quiera aprovecharse este episodio para cuestionar la ayuda humanitaria.

Cadena Ser

Los abusos sexuales, los abusos de poder en definitiva, forman parte –por desgracia– de la condición humana. Y se dan en el mundo del cine, de la política, de la educación, del periodismo y también de las ONG. Pero no se puede lanzar un torpedo como ese a su línea de flotación –recortarles las ayudas– porque sería tanto como dejar desamparadas a miles de personas en todo el mundo que ya viven bajo mínimos; y además sería enormemente injusto.

No sé, igual es manía mía, pero creo que a este colectivo de las ONG, que incluye en su ADN una parte de denuncia, de conciencia, de mosca cojonera… Hay gente, y gente poderosa, que le estaba esperando. Y ahora creen tener un asidero al que agarrarse para ponerles en cuestión. Yo creo que ese un comportamiento hipócrita y cínico. Y creo también que la respuesta más potente debería ser la transparencia y el compromiso de un mejor control. Porque, claro, ¿qué sería de este mundo –que ya está bastante jodido– sin el trabajo de las ONG? Casi que prefiero no saberlo.