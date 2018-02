La revolución del packaging sostenible

El plástico forma parte importante de nuestra vida. Está presente en actos tan cotidianos como hacer la compra o guardar la comida para el trabajo. Pero reciclarlo no es lo nuestro... Según un estudio en el que han participado varias universidades, como la de Georgia o la de California, desde que en los años 50 el ser humano comenzó a producir plástico a gran escala, hemos generado 8.300 millones de toneladas de este material. De ellas, sólo el 21% ha sido reciclado o incinerado; el 79% restante se encuentra aún en vertederos o en el medio natural.

Afortunadamente, hay quien lucha contra este ataque al medioambiente y trabaja para que cada vez estemos más familiarizados con los envases sostenibles, esto es, aquellos fabricados con materiales reciclables, de origen revisado, funcionales o cuyos trabajadores no han sido explotados para su elaboración. Esta semana nos visita en Be OK el diseñador e ingeniero Álex Jiménez. Álex lidera Nutcreatives, un estudio de diseño en el que desarrollan packagings sostenibles para productos alimentarios, y pensando siempre en una larga lista de criterios que buscan no impactar de forma negativa en el medio ambiente.