Manu Carreño: el PSG descubrió anoche una cosa importante

El Larguero de anoche fue un programa muy reflexivo y de debate. El Real Madrid superó al PSG en unos últimos minutos finales trepidantes y que dieron mucha ventaja a los blancos de cara al partido de vuelta. Manu Carreño dedicó unos minutos del programa a hablar del choque y de las diferencias que se encontró el PSG en comparación con sus partidos de la Ligue 1 de Francia.

"El Bernabéu no es el campo del Montpellier, el Bastia o el Sochaux" revelaba Manu Carreño sobre el partido que se encontró el equipo de Emery, que pese a empezar ganando terminó sufriendo mucho. "Parece que a Mbappé le vino grande su primera visita al Bernabéu, Cavani estuvo desaparecido y quitando algunas acciones esporádicas de Neymar, que sí que demostró esa clase, ese talento y esa personalidad que ya tiene el ex del Barça", analizaba el director de El Larguero sobre un partido en el que Zidane ganó la partida a Emery.

"Me quedo con esta versión de los blancos en un día en el que Zidane acertó con la alineación, dejando a Bale en el banquillo y poniendo a Isco como titular", resaltaba Manu sobre los motivos que hicieron mejorar al Real Madrid en la segunda mitad. El PSG sigue algo verde para jugar en este tipo de estadio, pero aún queda la vuelta, de momento quedan tres semanas en las que Emery quedará de nuevo como el gran señalado.

Ramos: "El Madrid no tiene 12 Champions por casualidad"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, declaró en El Larguero, tras ganar al París Saint-Germain en la ida de octavos de la Liga de Campeones, que tras encajar el 0-1 siguieron buscando la victoria y que "el Real Madrid no tiene 12 Copas de Europa por casualidad"

"Se han hecho las cosas muy bien", dijo el capitán del Real Madrid. El central blanco cree que tras encajar el 0-1 el Real Madrid tuvo que "mantener el máximo de concentración" y que de cara al gol el equipo ha tenido "la efectividad que en otras ocasiones ha faltado".

La conversación entre Emery e Iturralde

Muchos apuntaron con el dedo acusador a Unai Emery al término del partido. Por sus cambios conservadores y por no saber leer el partido en el que su equipo cayó en el Bernabéu (3-1). Él, sin embargo, tuvo claro el motivo de la derrota. El árbitro.

📻Emery explica en @ElLarguero si se esperaba a un Real Madrid sin la BBC en el Bernabéu pic.twitter.com/WMl4ozir16 — El Larguero (@ellarguero) 14 de febrero de 2018

"No me ha gustado el árbitro. Me hubiese gustado que hubiese estado más equilibrado. Estuvo más cerca del Madrid. Creo que nos ha perjudicado. Sus decisiones han influido en lo que ha pasado en el partido", dijo Emery en 'El Larguero' a Manu Carreño.