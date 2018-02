¿Es el Real Madrid favorito para la Champions?

Tras la victoria del Real Madrid ante el PSG en la ida de octavos de Champions, los analistas del El Larguero debatieron si los de Zidane son favoritos para conseguir la decimotercera o si, tras la mala racha en Copa y Liga, no lo conseguirán.

Mario Torrejón: "Después de lo de ayer, hay que decir que me creo que el Real Madrid es el favorito definitivo en su competición favorita. Recordemos que es el vigente campeón. Puede que en la Liga esté eliminado, pero en Champions está muy vivo".

Antonio Romero: "Un Real Madrid muy normalito se cargó ayer a los Globbetrotters. Los futbolistas más importantes del Real Madrid saben que se juegan la temporada en seis partidos. Con todo eso, el Real Madrid se convierte en el mayor rival de la Champions."

Jordi Martí: "Estoy convencido de que el Real Madrid va a superar al PSG, porque el PSG no tiene alma; no es un equipo hecho. Por eso el Real Madrid se va a imponer. Pero, ¿le hace eso favorito? No. Hay un equipo más sólido que el Madrid. Se llama FC Barcelona.

Marcos López: "Da igual que sea el vigente campeón, el debate es futbolístico y hay equipos que están jugando mejor que el Real Madrid en España. Futbolísticamente, si hay un equipo que está jugando mejor es el Barcelona y el City. Si pasa el Madrid, ya se verá. Pero de ahí, a considerarlo ahora el mejor, queda mucho".