Mariano, sobre la Selección: “Intento hacer lo máximo para llegar a la convocatoria”

Tras la victoria del Olympique de Lyon ante el Villarreal (3-1) Mariano pasó por El Larguero para comentar la situación del equipo en Europa League y su posible participación en la Selección.

Sobre la vuelta en La Cerámica, donde el club francés ya cuenta con ventaja gracias a los goles de NDombele, Fekir y Depay, Marcelo dijo que "será un partido muy difícil y tendremos que salir como si fuéramos 0-0". Aunque el delantero no marcó ninguno, sí destaco en el partido: "Sí, me ha faltado gol pero he contribuido y estoy contento".

Respecto a si jugará con la Roja, el ex del Madrid dijo que "intento hacer lo máximo para ver si puedo llegar a la primera convocatoria".

En lo referente a la victoria del Real Madrid frente al PSG, Mariano dijo que estaba "muy contento por mis ex compañeros y a ver si pasan la siguiente fase".