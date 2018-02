El fútbol es como la vida. Si te arredras es el fin. Pero hay que empeñarse. Anoche decía en Málaga Iñaki Gabilondo que en periodismo no hay que contar sólo lo que pasa, hay que ir más allá. El Madrid ganó anoche porque no se quedó en la primera impresión de derrota que le traía el PSG en su cartera. Se atrevió a ir más allá. Todos los días pasan cosas que hubieran sido de otra manera si nos atrevemos a desafiar el momento más arriesgado del día, el instante de despertar. Porque si te arredras no vas a ningún sitio. Como en el fútbol, como en la vida.

