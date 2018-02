Mayor representación, pero no cualquiera

Los eurodiputados prefieren al candidato irlandés como vicepresidente del Banco Central Europeo antes que al ministro español, Luis de Guindos. Ayer los dos pasaron el examen y la Eurocámara cree que el candidato irlandés fue más convincente en su presentación, mientras que a Guindos le pasa factura el hecho de ser ministro.

Lo que piense la Eurocámara no es vinculante, al final son los ministros de los países miembros los que van a decidir, pero Guindos no empieza con buen pie su posible andadura en el BCE. La pérdida de peso de España en las instituciones internacionales es evidente, nunca habíamos estado tan infrarepresentados, el responsable tiene nombre y apellidos, se llama Mariano Rajoy, presidente del gobierno que quiere revertir esta situación colocando en un puesto destacado a alguien de su gobierno, aunque esto sea inconveniente y aunque esto cueste horas y horas de negociaciones diplomáticas para que los ministros del Eurogrupo hagan oídos sordos a los que dicen los europarlamentarios.

No vamos a recordar otra vez el currículum de Luis de Guindos ni recordar que no va a dejar su ministerio hasta que lo nombren vicepresidente del BCE, si es que lo nombran, pero lo que quizás deberíamos recordar es que seguro que hay en España candidatos más idóneos que él, no se de que partido, no se de que tendencia, pero seguro que los hay. Y esto es lo que debería proponer un presidente de gobierno responsable, proponer al mejor, no proponer al suyo. Ser capaz de alcanzar un consenso con el resto de fuerzas políticas para encontrar el nombre adecuado, porque los representantes de España en las instituciones internacionales nos representan a todos nosotros no solo a los del partido que gobierna.

¿Mayor representación internacional? Sí, pero no cualquier representación.