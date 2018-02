Juncker, el presidente de la Comisión Europea, nos sorprende con una sugerencia interesante: que su sucesor sea elegido en las urnas. Desgraciadamente, me temo que es una propuesta retórica. Alemania y Francia no están en absoluto por la labor. Para ellos es tema tabú. Los Estados no quieren dar legitimidad democrática a la Comisión. Igual el nuevo presidente se lo cree y obra en consecuencia, es decir, con criterio propio.

¿Habrá milagro de Guindos? Dicho de otro modo: ¿Se saltaran los gobiernos europeos sus propios criterios para darle la vicepresidencia del Banco Central? Guindos no puede lucir ni independencia política, ni independencia del poder financiero. Son los dos ámbitos en que ha desarrollado su carrera. Con la Eurocámara en contra, el único milagro posible es un pacto por debajo de la mesa con Merkel y compañía. ¿A qué precio?

Leyendo las filtraciones del informe de la UCO sobre el proceso independentista uno se queda perplejo: ¿Han encontrado una conspiración o la construyen? ¿Se puede perseguir a las personas por difundir ideas políticas, o por ejercer el derecho de manifestación para proclamar unas reivindicaciones perfectamente legítimas, o por reunirse para estudiar opciones políticas y jurídicas para el desarrollo de un proyecto ampliamente publicitado? En todo este tema, tengo la sensación que se persiguen más las intenciones que los hechos. Entre otras cosas porque los hechos fueron bastante limitados. Y su resultado, perfectamente descriptible.

El gobierno insinúa que podría aprovechar el artículo 155 para imponer el final de la inmersión lingüística en Cataluña. Aunque precisa que hay que aclarar si entra dentro de sus competencias. Y el independentismo sigue paralizado, esperando a que Puigdemont deje vía libre y se pueda formar gobierno. A este paso cuando se decida, puede que el soberanismo se encuentra con unas instituciones perfectamente irreconocibles. Malo es el estratega que da tantas facilidades a su adversario.