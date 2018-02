José Manuel Villegas: "El pacto con el PP está congelado: será imposible llegar a nuevos acuerdos si no lo cumplen"

“Elegiría congelado”. Con ese adjetivo ha definido en Hoy por Hoy José Manuel Villegas el estado actual del pacto de investidura que Ciudadanos mantiene con el PP. El secretario general de los de Rivera ha acusado al partido en el Gobierno de un “incumplimiento claro y flagrante” de ese acuerdo en lo que se refiere a la corrupción. “Rajoy no aparta a los presuntos corruptos”, ha señalado en referencia a Pilar Barreiro, que conserva su escaño en el Senado a pesar de estar imputada. “Rajoy prefiere defender a su imputada que cumplir con su palabra. Hasta que lo haga, el pacto está congelado”, ha insistido Villegas, que ha querido, en cualquier caso, destacar que no haría falta “un esfuerzo sobrehumano” para descongelarlo y que el PP volviera a contar con el apoyo de Ciudadanos. “Estamos a tiempo de que el gobierno rectifique, de que cumpla su palabra. Se lo ponemos fácil: si cumplen con apartar a los imputados y hay dinero para subir los sueldos de la Policía y la Guardia Civil, Ciudadanos va a votar a favor de los presupuestos. Más fácil no se lo podemos poner”, ha concretado el diputado.

En cuanto a la posibilidad de retirarle su apoyo al gobierno, Villegas ha señalado que Ciudadanos no tiene “capacidad para precipitar la caída” del ejecutivo, pero sí ha advertido de que será “imposible llegar a nuevos acuerdos, apoyar los presupuestos o acordar nuevas leyes, si el PP insiste en incumplir su palabra”.