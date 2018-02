"Es imposible ser investigador en España sin un respaldo económico externo"

"En octubre de 2015 empiezo a trabajar en una empresa, con una beca para la realización del doctorado. En Abril de 2017 empiezan los problemas. La empresa quebró y tuve que renunciar a mi beca", asegura Teresa. "En el mes de Julio de 2017 hago la entrevista para un grupo de Investigación del Instituto de Parasitología López Neyra (CSIC, Granada). Me seleccionan para hacer una beca de doctorado llamada FPI y me deniegan ser solicitante porque la beca que yo había recibido en la empresa pertenece al mismo plan estatal de investigación", prosigue. "Después de todo esto encuentro a otro grupo, en la Universidad de Granada, facultad de Farmacia. Busca a gente para contratar bajo contratos de Garantía Juvenil. Para este tipo de contrato hace falta estar en situación de desempleo. Yo en ese momento me encontraba trabajando en Decathlon y la alternativa que me daban era dimitir en Decathlon y arriesgarme (sin darme seguridad) a solicitar el contrato. No lo hice porque podía perder un trabajo sin seguridad". Ahora mismo Teresa está en paro. "Tengo un CV muy competente, 26 años, pero no tengo opciones de trabajar en España por lo menos en investigación", concluye.

Seguir leyendo