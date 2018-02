"En España aún conservamos algunos estigmas, como el de la transexualidad"

Hasta ahora, el director Fernando González Molina nos ha emocionado con películas tan exitosas como "Palmeras en la nieve", "A tres metros sobre el cielo" o "El Guardián Invisible". Ahora se pasa al documental para traernos "The best day of my life", una película desgarradora que muestra testimonios de homosexuales en lugares tan homófobos como Rusia o Uganda... y cómo viven la explosión de tolerancia que se dio en Madrid el día Mundial del Orgullo Gay.

"Cuando me llamaron para dirigir el documental, dejé claro a los productores que yo no sé hacer reportajes, que yo tenía que centrarme en los personajes". Y así lo hizo. "The best day of my life" cuenta durísimas historias de intolerancia, como en Uganda, un país en el que se dice que los homosexuales no existen, o Rusia, donde González Molina sufrió en primera persona la represión al ser detenido. "Pusieron como excusa un permiso de rodaje, pero en realidad no querían que grabásemos." Al parecer, el régimen ruso está en contra de dar "publicidad" a la homosexualidad.

La película, pese a contener historias duras, es "un canto a la vida" según su autor, y hace un ejercicio de autoafirmación. Además, celebra los avances que hemos hecho respecto a la homosexualidad en España, aunque González Molina nos recuerda que aún queda camino por recorrer... "en España nos centramos en la historia de un transexual, un colectivo sobre el que aún recaen muchos estigmas".

La película estará disponible en las salas de cine el próximo 16 de Marzo.