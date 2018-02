“Hay imágenes que te marcan y que ya las llevas dentro toda la vida”

El trabajo de un policía a veces no se parece en nada a lo que se ve en las películas. Ejemplo de ello es Eduardo Casas Herrer, un subinspector de Policía especializado en la lucha contra la explotación sexual de menores, que ha escrito Las andanzas de un policía tecnológico, un libro en el que cuenta algunas de las experiencias vividas a lo largo de su carrera.

"Hay imágenes que marcan y que, una vez que las has visto, las llevas toda la vida dentro", ha reconocido el agente este jueves en 'La Ventana', en alusión a su trabajo como miembro de la UIT (Unidad de Investigación Tecnológica) y a su lucha contra la pornografía infantil.



Casas Herrer, que ha destacado "la entrevista a las víctimas y la reacción de los familiares de los abusadores" como los dos momentos más duros que viven a diario, también ha afirmado que no es fácil distinguir entre las falsas y las auténticas amenazas que se lanzan en la Red: "Es muy fácil que te engañen. No os imagináis cuánta gente pone en Internet amenazas absurdas que no tienen previsto cumplir".