'Sonríe Jamaica', Bob Marley está vivo

El Ministro de Bienestar del primer gobierno de la Jamaica Independiente era un productor musical que apostaba por el ska como la exportación más importante de su país tras el ron y los plátanos. El que Primer Ministro unos años después nombró Consejero Gubernamental para Cuestiones Musicales al músico que le había ayudado a organizar una serie de conciertos durante su campaña electoral. En Jamaica, la música, la política y las reivindicaciones a menudo han ido de la mano, y la vida de Bob Marley es un buen ejemplo.

Sólo dos días después de ser tiroteado en un atentado que nunca se aclaró, y del que algunas teorías conspirativas resposabilizan a la CIA, Bob Marley tocó ante 80.000 personas para lanzar su mensaje de paz en un concierto . Escuchamos su 'Get up, Stand up' en una versión grabada en directo en la que alterna su voz con al Peter Tosh. Suena también el 'Freedom' de Clancy Eccles, un tema ska de los primeros en hablar de temas sociales en Jamaica. Con 'The harder they come...', Jimmy Cliff puso el reggae, y los cambios sociales que llegaban a su país, en el mapa mundial. El 'War Ina Babylon' de Max Romeo sirvió como aviso de la tensión política que se vivía en las calles y que terminaría dejando centenares de muertos, algo que ni siquiera el reggae de Bob Marley en ese concierto, 'Sonríe, Jamaica', fue capaz de parar.