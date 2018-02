Regino Hernández repasa en El Larguero su actuación en los JJOO de Pyeongchang tras proclamarse medalla de bronce en snowboard cross y entrar en la historia del deporte español tras colgarse una medalla en unos juegos de invierno desde hace 26 años desde que lo consiguieran Blanca Fernández Ochoa y Francisco Fernández Ochoa.

Sobre la narración acerca de la carrera, Regino afirma que " se me siguen poniendo los pelos de punta de como lo narra, más de 26 años que no conseguíamos una medalla en los JJOO de invierno, estoy muy feliz". El español asegura que "la final sólo la he visto un trocito porque no he tenido tiempo de verla entera pero en cuanto pueda descansar un rato me la pondré porque estoy deseando verla".

Sobre la gran carrera realizada que acabó con la medalla de bronce, el deportista español afirma que "había viento a favor y en algunos saltos llegábamos bastante lejos. Para el público fue una carrera bastante impresionante de ver", asegura.

"Todavía por mucho que vea la medalla y la tenga , no me lo creo, es increíble y para España hacer historia deputes de tantos años y la primera de snowboard en la historia. Hasta que no vuelva a casa no me voy a dar cuenta de lo que acabo de conseguir", asegura Regino tras

Acerca de donde viene su pasión por el snowboard a pesar de ser de Ceuta y vivir en Málaga, el español comenta que "todo viene por mi padre que montó una tienda de invierno cuando nos mudamos a Málaga y entre ellos de snowsboard, entonces toda la familia empezamos a practicarlo y lo disfrutamos día a día".

"Volvemos el 18 a Madrid, me bajare a Málaga a ver a mi familia y amigos y a celebrar la medalla y el primer finde de marzo ya seguimos con el circuito de copa del mundo que todavía quedan pruebas.", afirma Regino sobre el calendario que viene tras conseguir la medalla de bronce en los JJOO de iniverno.

Blanca Fernández Ochoa, última ganadora de una medalla en los JJOO de invierno de 1992, se conecta a la retransmisión para felicitar a Regino y comenta que "me resulta raro que haya tenido que pasar tanto tiempo para volver a ganar otra, es raro".