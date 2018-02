Ramis: "Ojalá el Eibar pueda soñar con algo más que la permanencia"

Este sábado el Eibar recibe al Barcelona, al que todavía no ha metido ningún gol en Ipurúa nunca. La noche previa al choque, Iván Ramis ha pasado por El Larguero: “Está siguiendo la racha positiva que estábamos llevando y estamos trabajando para que se alargue mucho. Ahora tenemos un partido muy complicado, pero tal y como estamos entrenando, intentaremos ponerle las cosas difíciles al Barcelona”.

Sobre el mejor jugador blaugrana, Leo Messi, ha dicho: “Es complicado, ves partidos de él, intentas fijarte en qué movimientos suele hacer, pero da igual, Messi siempre tiene alguna solución a las adversidades que tenga delante (…) Si está inspirado y le salen todas las cosas que suele intentar, es difícil parar a Messi y parar al Barcelona”.

“No es matemática (la permanencia), estamos trabajando en conseguirlo matemáticamente ya y poder soñar con otras cosas (…) no nos tenemos que confiar en ningún momento para que las cosas salgan igual de bien que hasta ahora y con la confianza que estamos teniendo yo creo que las cosas van a salir bien y ojalá el Eibar pueda soñar con algo más”, le ha dicho a Yago de Vega.

Por último, sobre su situación personal, ha declarado: “Quedo libre este verano, no sé qué pasará, me limito a jugar al 100% y que los partidos me salgan bien y demostrando el nivel que tengo. De momento no me planteo lo del fútbol chino, tampoco me ha llegado ninguna oferta estos años, pero sí que me gustaría seguir disfrutando de la mejor liga del mundo, que es la liga española”.