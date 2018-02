Lo que Valdano le dijo a Iturralde en el descanso de un Sevilla - Real Madrid

Eduardo Iturralde González estrenó sección para contar sus mejores momentos del mundo del fútbol durante sus 31 años de experiencia. En esta ocasión, Iturralde explicó la anécdota de semifinal de copa del Sevilla y Real Madrid en 2004.

"Nada más empezar mete el Sevilla 1-0. Zidane pierde el balón y cuando va a despejar Pablo Alfaro, el francés le mete un codazo y había que expulsarlo. En el descanso, hay un córner que saca Beckham y en el camino va desafiando al público. Entonces pité el final", explicó Iturralde.

"En el vestuario hay dos caminos que separa una pared. Al final de ese pasillo en una puerta abierta estaba Jorge Valdano, entonces director deportivo del Real Madrid. Cuando llegamos nos dice 'estarás muy seguro de lo que estás haciendo' y yo le contesté: 'yo sí, tú no sé'. Y entonces los del Sevilla van a por Valdano", relató el ex árbitro.

Entonces Pablo Alfaro, ex del Sevilla, tomó el relevo y contó su versión de los hechos. "Cuando Iturralde se marcha, Valdano intentó influir. 'Tú no sabes a quién estás pitando, no sabes qué coño estás haciendo", le decía. Nosotros nos damos la vuelta, escuchamos todo y entramos en cólera. Encima diciéndole al árbitro que qué hace en nuestro campo", decía Alfaro.

"Luego, en la segunda parte expulso a Javi Navarro por segunda amarilla y la gente ya me dice que ha influido en ese partido", dijo Iturralde. Al final, Alfaro no se mojó: "Valdano quiso influir, si lo consiguió ya...".