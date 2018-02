Juegos con el 155

El gobierno empieza a jugar con el 155. Lo que, en principio, era una herramienta para que Catalunya siguiera funcionando tras la declaración unilateral de independencia, para la normalidad, como dijeron.se ha convertido en una herramienta del gobierno, primero, para presionar a los independentistas, para que, de una vez, formen un gobierno estable, y, segundo, para demostrar que son más que Ciudadanos, que si el partido de Albert Rivera nació para denunciar la inmersión lingüística, el gobierno del PP está para acabar con ella.

Objetivos electorales jugando con material sensible. Hoy el ministro portavoz ha dicho que no se va a cambiar el modelo lingüístico de la escuela en Catalunya pero que se va a garantizar que los niños reciban en castellano las materias que fijan distintas resoluciones legales en Catalunya. Vaya que el gobierno amaga, pero no concreta. Una amenaza en toda regla para quien quiera sentirse aludido.

En Catalunya no hay ningún conflicto con la lengua, ni lo hay ni lo ha habido, como ha intentado predicar Ciudadanos, que debe su nacimiento a eso, a la denuncia de un conflicto inexistente. El modelo lingüístico podrá tener sus imperfecciones, pero ha sido un modelo que en Catalunya ha permitido la cohesión social. Separar a los alumnos en función de la lengua acabaría castigando a los alumnos de los sectores más desfavorecidos, solo se fomentaría la segregación social.

A disposición de todo el mundo están los resultados académicos de los alumnos de la inmersión. Hacer demagogia y electoralismo con algo como esto demuestra que el 155 empieza a ir más allá de la recuperación de la normalidad en Catalunya.

Y si solo se trata o de un globo sonda o la respuesta al avance de Ciudadanos, que diriman sus diferencias a solas sin jugar con las cuestiones que afectan a los ciudadanos.