Jonás Fernández: "El candidato Guindos llega al Eurogrupo debilitado"

El socialista Jonás Fernández es uno de los eurodiputados que ha participado en la comisión del Parlamento Europeo que ha evaluado a los candidatos a la vicepresidencia del BCE. Una comisión que ha señalado en un informe al Eurogrupo que la candidatura del ministro Luis de Guindos resulta menos convincente que la de su rival, el irlandés Philip Lane. “Sin duda, el candidato Guindos llega al Eurogrupo debilitado”, ha señalado Fernández en Hoy por Hoy, muy crítico con la candidatura y la estrategia del gobierno en este asunto.

“El PP y el Gobierno insisten en el error en el que han caído desde el principio. Esta es una candidatura que genera muchos problemas en Europa, se lo habíamos adelantado. No la apoyamos activamente porque Luis de Guindos construye esa candidatura en virtud de los éxitos de la política económica en España.

En la medida en que no compartimos esos éxitos no podemos compartir esa candidatura”, ha explicado el portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, que ha lamentado, en cualquier caso, el amplio apoyo que esa Comisión ha mostrado hacia el candidato rival del ministro español, y que ha negado que su grupo haya participado “jamás en una operación para facilitar el apoyo al candidato irlandés. No es cierto y mis colegas lo saben”. Según Fernández, que ha participado en esa comisión evaluadora, "el acuerdo ha sido muy amplio en torno a que el candidato irlandés se ajustaba más: los propios colegas del PP Europeo estuvieron de acuerdo".