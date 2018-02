"He dejado de trabajar en la biblioteca en la que he estado media vida"

Begoña tiene 53 años, "he tenido la suerte de trabajar 20 años como interina en la biblioteca municipal a Ávila. He trabajado muchos años muy a gusto porque es un trabajo que me apasiona", relata. Pero en el mes de septiembre del 2017 "la Junta ha convocado las plazas por promoción interna, es decir, solo pueden presentarse los trabajadores fijos de una categoría inferior. No nos han dado la opción de conservar las plazas. No me dejan ni optar", relata. Begoña está actualmente en paro, "me da mucha pena tener que dejar de lado mi pasión, que son los libros".

