¿Quién canta peor? ¿Will Smith o un pato de goma?

Una semana más, hemos enviado a Sergio Castro a la misión suicida de recopilar todo lo que ha llegado a nuestros grupos de Whatsapp esta semana.

La cosecha, como siempre, nos da ganas de lanzar nuestro smartphone por la ventana. Esta semana, no sabemos si a causa del carnaval, la cosa va de música. Concretamente, de música maltratada: Tenemos a Will Smith intentando cantar la Bamba en Spanglish, un pato de goma interpretando la banda sonora de Frozen y, como no, una nueva versión loca de "Despacito".

Para concluir, tenemos una extraña adivinanza que se ha hecho viral. Aunque el verdadero acertijo es saber cómo Sergio se pasa la semana rastreando grupos de whatsapps... y aún no ha perdido la cabeza.