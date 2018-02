'Here and now', la ansiedad y el cinismo de los progres en la era Trump

Con 60 años, Alan Ball regresa a su casa, a HBO, para hacer una terapia colectiva tras la victoria de Trump. Un proceso amargo que el guionista y director americano pone en boca de Tim Robbins, un filósofo de su misma edad, patriarca de una familia multirracial nacida del activismo político. "Creía que el propósito de la vida era alcanzar la iluminación, utilizar nuestra mente para imaginar un futuro mejor, aportar luz a la oscuridad, rechazar el miedo, la desesperación y el cinismo […] Aquí y ahora lo que veo es ignorancia, odio, terror, rabia. Hemos perdido amigos".

Los Bayer-Boatwright encarnan la ansiedad y depresión progresista. Criticada por pretenciosa e impostada (¿es acaso eso un problema?), 'Here and now' no esconde su deseo de ser televisión contestataria pero alejada del maniqueísmo. Alan Ball también aprovecha para sacudir a esos demócratas acomodados en lo superficial. Élites cultas, instaladas en el cinismo y la hipocresía, que ahora se lamentan y lloran por un futuro que no imaginaban. "Se trata de cómo vivir en este mundo que no entendemos, en el que no nos encontramos y aun así hacerlo con esperanza", ha comentado Ball en entrevistas para intentar suavizar el envite político.

La ficción parte de una familia atípica, o mejor, de una construcción política. Greg y Audrey (Tim Robbins y Holly Hunter) se conocieron en las marchas por el desarme y formaron un hogar con tres hijos adoptados -una niña de Liberia y dos chicos de Vietnam y Colombia-. Años más tarde tendrían también una hija biológica. "Estaría guay si no hubiéramos sido conscientes de ser parte de un experimento de lo progres que son nuestros padres", dice uno de los hijos atacando esa obsesión por las apariencias que ha matado a muchos partidos de centro-izquierda. La conmoción política de los progenitores evidencia también la brecha generacional del cambio de siglo. Padres angustiados por lo colectivo frente a hijos intentando buscar cómo integrar y acomodar su individualidad en la sociedad.

La virginidad, el matrimonio interracial o la aversión sexual son parte de las tramas que se atisban tras un piloto demasiado convencional. Técnicamente perfecto, clásico en la forma –gira alrededor de un cumpleaños para presentar a los personajes- y extraño para una HBO que acostumbra a planteamientos más originales y alejados de esa fórmula de la televisión en abierto.

Con altibajos y humor negro, Alan Ball vuelve a ponerse el traje de sociólogo para hacerse muchas preguntas con un poso de esperanza y un toque sobrenatural (sí, hay alucinaciones con los números 11:11 y un enigmático psiquiatra musulmán). Por ahora, dibuja al núcleo familiar, pilar de la sociedad americana, casi 20 años después de ‘A dos metros bajo tierra’ para diseccionar de nuevo a su país, hacer autocrítica y reflejar los avances sociales. La normalización de la homosexualidad en pantalla, por ejemplo, sirve de contraste y termómetro. De elemento central de la trama con David Fisher en 2001 a parte de la descripción del personaje de Ramón –el hijo colombiano- en esta producción que, dicen, se empezó a escribir con lágrimas y ron por el triunfo republicano.

PERFIL | Alan Ball, un sociólogo sobrenatural

El creador y productor ejecutivo Alan Ball, en Los Ángeles durante la premiere de 'Here and now' / FilmMagic (FilmMagic)

Homosexual y budista, ha impregnado todas sus creaciones con su ideología progresista y contestataria. La familia, la sexualidad, la represión y los estados de ánimos son temas que recorren toda su obra. Su consagración llegó al escribir el guion de 'American beauty' en 1999, por el que ganó un Oscar, la gran sátira sobre la satisfacción personal, el consumismo, las relaciones personales y la superficialidad de la sociedad contemporánea.

Después llegaría su serie más célebre, aquella que cimentó y consolidó la llamada tercera edad dorada de la televisión iniciada por ‘Los Soprano’. 'A dos metros bajo tierra' es la historia de los Fisher, una familia que regenta una funeraria y trata de encontrar respuesta a temas como la muerte, la existencia, el dolor o la búsqueda de su lugar en el mundo.

La mirada a nuevas familias, núcleo de la sociedad americana, es una de las formas que tiene de tomar el pulso a su país, pero también su relación con la muerte. La hermana de Alan Ball falleció en un accidente de tráfico cuando lo llevaba a clases de piano y su padre había muerto años antes de cáncer. “Hasta que no aceptas tu propia mortalidad, no puedes empezar a vivir”, explica Ball en el documental ‘Creadores prodigiosos’.

Su tratamiento de la sexualidad abrió también nuevas perspectivas de lo que sería la televisión moderna. Años después, en 2008, se entregaría a la fantasía política con 'True Blood'. Una serie sobre vampiros, hombres-lobo y demás criaturas fantásticas en un conservador pueblo de Luissiana. Bajo esta capa de elementos sobrenaturales, Ball reivindicaba las minorías, jugaba a crear símiles políticos y criticaba a la religión y la decadencia de la sociedad.