Eloi Amagat: "Me dicen hace cuatro años que íbamos a estar aquí y les digo si están locos"

Tras 23 jornadas y varias lesiones, Eloi Amagat ha debutado en Primera División en la tarde de este viernes con el equipo de su ciudad, el Girona: “Últimamente bastantes veces he soñado con este momento. Cuando las cosas cuestan y al final las acabas consiguiendo, al final tienen un sabor un poco mejor”, ha dicho en El Larguero.

“He sentido una gran emoción y sobretodo viendo la reacción de la gente del Girona. Supongo que también se sienten identificados con nosotros, los jugadores que somos de la ciudad, ha sido el debut soñado, en mi casa, delante de mi afición y en otro partido más espectacular del grupo”, le ha dicho Eloi a Yago de Vega.

Eloi Amagat es el único jugador de la historia del Girona que ha jugado en Tercera División, Segunda B, Segunda y Primera y asegura que “espero que el último, será buena señal”. Además, ha tenido palabras para su afición: “La respuesta ha sido espectacular y les agradezco el apoyo que me han dado, no solo hoy si no en muchos momentos que han sido difíciles. Ahora no quiero quedarme aquí, quiero seguir disfrutando de este año espectacular (…) Me dicen hacer cuatro o cinco años que íbamos a estar aquí y les diría si están locos”.