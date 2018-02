Quique Setién: “Me preocupa tanto Ceballos como Asensio o Modric”

El Betis se enfrenta esta jornada al Real Madrid. Quique Setién, entrenador del conjunto bético, pasó por El Larguero para comentar el encuentro liguero.

Después de recuperar confianzas tras la victoria ante el PSG, el técnico dijo que: "Tenía que llegar. Uno no sabe si es el mejor momento o no. Después de la victoria contra el PSG parece que puede estar mejor, pero yo siempre espero lo mejor del Madrid. Es verdad que tal vez que en algún momento no juega bien, pero puede solventar los partidos sin jugar bien".

Sobre la mala racha del Madrid en Liga, Setién dijo que "les afecta la racha que llevan, es normal cuando ves que las cosas no te salen. Lo raro es que les está durando mucho tiempo. Pero yo del Madrid siempre espero lo mejor. Sabes que aunque no estén afortunados va a costar ganarles".

Respecto a Ceballos, ex del Betis que podría sustituir a Kroos por lesión, el técnico no mostró demasiadas preocupaciones. "La verdad es que me preocuparía tanto Ceballos como Asensio o Modric. Nunca sabes qué es mejor, pero todos tienen mucha calidad. Uno cuando sale sin jugar habitualmente sale con todo para convencer al míster", explicó.

Zinade ya dijo que a Ceballos le podría haber venido bien otra temporada en el Betis antes de su traspaso al Madrid. Setién opina lo mismo: "Todos los jugadores deberían jugar o buscar sitio. Es una pena que con el talento que tiene no pueda desarrollarlo. Yo siempre querría jugar, aunque fuera en un equipo peor. Él está en un equipo de los mejores del mundo, pero cuando pasan las jornadas y no juegas, puedes ser feliz pero no del todo".

Sobre su equipo, el técnico habló sobre el fichaje de Bartra. "Nos facilita mucho el trabajo, es un fichaje extraordinario". Sobre Loren, el canterano estrella, Setién dijo que "Ya era muy buen jugador antes. Cuando llegó teníamos a Sanabria, a Rubén.. y no le hicimos ficha, pero en cuanto hemos tenido oportunidad lo hemos hecho. Esperábamos que hubiese ido más lento, ha ido muy rápido".