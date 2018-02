El insomnio de James Rhodes

Rachmaninov, Debussy y Manuel de Falla ponen la banda sonora a esta media hora en la que James Rhodes nos habla de su regreso a Londres y su vida en Madrid.

“Creo que haber ido a Londres ha sido un gran error, allí han empezado otra vez mis problemas con el sueño”, comenta Rhodes, que ha pasado varias noches seguidas sin dormir. “Se me dispara el ritmo del corazón, entro en pánico, sudores, temblores... y nada funciona. Estoy tan cansado, exhausto. Me meto en la cama y siento que tengo toda la noche por delante. La verdad es que me asusta esto”, cuenta.

Le pedimos ayuda al neuropsicólogo José Antonio Portellano Pérez, profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Algunos consejos? Evitar bebidas con cafeína o actividad física inmediatamente antes de irse a dormir; no utilizar teléfonos móviles, ordenadores o tablets en la cama o no levantarnos si no nos podemos dormir: "Si lo hacemos, le estamos diciendo al cerebro que en realidad no queremos dormirnos, que tiene que estar activo", explica el doctor.