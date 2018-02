Últimamente me interesa mucho el tema de los examantes. Examantes y todo lo que llevan implícito. Las redes sociales nos cruzan con todo nuestro pasado. De repente, me veo discutiendo con uno al que no veo desde hace años, o lo que es aún más divertido, recordando detalles de un polvo que creía olvidado. Necesito aprender a gestionar ser la ex de personas que también a mí me han importado. De repente te enteras que aquel, por el que aprendiste a revolverte por los subterfugios más exquisitos, estuvo buscando mi reguerito de ámbar. LLevo teniendo sexo desde los dieciséis años. Todos somos ex de alguien y tenemos ex que nos marcaron.

No me llevo mal con mis ex. Simplemente no me llevo con alguno. Viene bien eliminar de la mochila a los que no merecen cargarla. Lo bueno de olvidar a determinados ex es que dejas hueco para que lo llenen otros ex nuevos. Con aquellos sufrimientos de la adolescencia, lo sufrimos todo. Y también aprendimos que para ser ex, primero hay que merecer ser amante. Lo bueno de los ex es que inundan muchas categorías y que es muy gratificante clasificarlos. Para al menos intentar que los melodramas se ajusten en su justa medida. Los hay sofisticados, capaces de comprarse una taberna para reconvertirla en hogar en el distrito XIX de Viena. Examantes que echas de menos cuando menos te lo esperas y peor te viene. Examantes que merecen haber tenido lo que fuera contigo porque fue grandioso lo que tuviste tú con ellos. Puede guardar a cada uno de sus amantes en el cajón que quiera. Y tirarlos, si lo considera, al mayor de los olvidos. O mantener latentes a todos sus amoríos.

Nos convertimos en quien somos gracias a lo que nos sucede en las camas que habitamos. Habitar camas admitiendo la carga sexual de meterte en cada una de ellas. Si algo me gusta de este polvo llamado Contigo Dentro es que, desde que comenzamos, habito camas que ni siquiera están a mi alcance.