La culpa es de Griezmann

Este domingo Griezmann se reencuentra con su afición después de sus gestos hostiles hacia la grada del Metropolitano, en el partido contra el Valencia. En los prolegómenos del encuentro, Simeone ha dicho que si fuese aficionado del Atlético de Madrid “haría todo lo posible para no perder a Griezmann”.

Yago de Vega ha opinado: “Yo si fuese jugador del Atlético de Madrid no generaría ninguna duda entre los aficionados del conjunto rojiblanco. Es una de las aficiones más fieles que hay en el futbol español. Se dejan la garganta, las palmas y todos los ánimos en todos los partidos por los suyos, pero por los que ven comprometidos, con aquellos que dudan, que hacen declaraciones ambiguas, que no terminan de dejar claro su futuro, como ha hecho Griezmann en más de una ocasión, genera sus dudas. Con lo cual, lo tiene en sus manos Griezmann para que el aficionado del Atlético no dude y eso es no dar motivos”.

“Si sale en una declaración en Francia dejándose querer por otros equipos… Si zanja eso se acabó la polémica, se acabó la duda y va a ser el más querido entre la afición del Atlético de Madrid”, ha añadido Yago de Vega.

Por último, ha dicho: “El Atlético de Madrid quiere gente comprometida, gente que no genere ninguna duda, así que, Simeone, el mejor consejo que le puedes dar a Griezmann para que se quede es que deje claro que se quiere quedar”.

