Joaquín cerró el partido ante el Real Madrid con dos asistencias y siendo el mejor de su equipo. El capitán bético atendió a Movistar Partidazo tras la derrota (3-5) ante el conjunto blanco y elogió "la pegada" del Real Madrid.

También ha dejado claro que a pesar de ser de los equipos más goleados de la categoría el equipo "trabaja para ser más correcto", eso sí, sin renunciar a ser un equipo "ofensivo y alegre".

Preguntado por una posible retirada el capitán bético fue muy sincero: "Tengo 36 tacos, más quisiera yo tener diez añitos menos, no hay ningún secreto, es trabajar cada día y no perder la ilusión. Siempre es complicado jugar a este nivel, esta liga te exige muchísima. Sigo disfrutando, la ilusión está intacta" y tiró de arte para decir hasta cuando va a seguir jugando: "Voy a continuar hasta que vea que es complicado irme de un cono; entonces me marcharé para casa". Genio y figura.