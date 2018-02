Asensio sólo necesita una cosa en su carrera

El Real Madrid se impuso en el Benito Villamarín ante un Betis valiente y que, en muchos tramos del partido, tuvo a los blancos sobre las cuerdas. Del equipo de Zidane destacó sobre todos Marco Asensio, autor además de dos goles. Sobre el joven balear habla en su comentario en 'Hoy por Hoy' Manu Carreño:

"Marco Asensio pide paso o, mejor dicho, Marco Asensio vuelve a pedir paso. Empezó la temporada de forma arrolladora, en aquella Supercopa de España contra el Barça, donde fue el mejor de largo, y ya venía de terminar la temporada anterior siendo protagonista en la final de la Champions marcando uno de los goles ante la Juventus en la conquista de la Duodécima.

Pero aunque hacía presagiar que llegaba la hora de ver cómo se asentaba Asensio, tanto en el Madrid como la Selección, nada más lejos de la realidad. Zidane ha preferido darle mucha más confianza y muchos más partidos a los de la BBC, y sobre todo a Bale y a Benzema, que han encadenado partido mediocre tras partido mediocre y, sin embargo, han seguido siendo titulares por decreto. Y este tipo de futbolistas como Marco Asensio, uno de los que tiene más proyección en el fútbol europeo ahora mismo junto a Mbappe, sólo necesitan una cosa en su carrera, la más importante, tener un entrenador que confíe en ellos, que se atreva a ponerlo.

Anoche en ese partido de locos que se jugó en Sevilla, Asensio dijo al terminar el partido de ese Betis 3 - Real Madrid 5, donde él marcó dos goles, que si no tienes continuidad no puedes demostrar muchas cosas. Un mensaje muy clarito para Zidane, al que el madridismo le vuelve a pedir por segunda vez que le dé la importancia que merece Asensio. ¿Será titular por ejemplo en la vuelta contra el París Saint Germain?".

"Cuando no participas tanto no puedes demostrar según que cosas"

Asensio, como dijo Carreño, fue muy claro cuando se le preguntó acerca de su escasa presencia en el equipo titular del Real Madrid en lo que va de curso. "La pregunta de por qué he jugado menos no es para mí. Cuando no participas tanto no puedes demostrar según que cosas", dijo el balear justo al terminar el partido.

Asensio: "Cuando no participas tanto no puedes demostrar según que cosas" Marco Asensio prefiere no hablar sobre sus minutos de juegos y asegura que él "intenta aprovechar cada minuto"

"El mensaje de Asensio a Zidane más claro no puede ser"

En el sanedrín de 'El Larguero' también se habló largo y tendido sobre la victoria del Madrid y del papel de Asensio entre otros temas. "El mensaje de Asensio esta noche más claro a Zidane no se lo puede decir", opinó Julio Pulido.

"Asensio o está al 100% o no puede jugar, a otros les dejan oportunidades infinitas", comentó Pablo Pinto. Mientras Miguel Martín Talavera comentó que "si necesita regularidad Asensio, también la necesita Bale".