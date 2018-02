Sergio Rico: “Del United nos preocupa todo”

Sergio Rico, portero del Sevilla, pasó por el Larguero antes de la eliminatoria contra el Manchester United en Champions League este miércoles.

El guardameta se presentó con muchas ganas de enfrentarse al equipo de Mourinho. "Queremos que llegue el miércoles para sentir el cosquilleo de la Champions. Montella no nos ha hablado mucho del United. Es un gran equipo al completo y preocupa todo. Sabemos que jugamos contra un grandísimo equipo, pero delante está el Sevilla y vamos a darlo todo de nosotros para ganar esta eliminatoria", explicó.

Sobre la llegada a la final de la Copa del Rey, el portero dijo que "nos ha venido muy bien llegar a la final de copa para darnos una inyección de moral y afrontar el partido con la máxima gana. Es muy bonito".

Sin embargo, no todo ha sido fácil para el guardameta, quien ha sido foco de duras críticas por su actuación en los partido contra Getafe y Leganés. "Está claro que al final somos personas y cada uno tiene su punto de vista. Todo es respetable. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible siempre. Siempre quiero lo mejor posible para el Sevilla. Antes desde la grada y ahora defendiendo la portería", dijo.

Por sus fallos en esos partidos, Rico pidió perdón en sus redes sociales. "Yo como sevillista me salió pedir perdón y no me arrepiento de nada. Hice lo que me salió en el momento. Adán tuvo un gesto muy bonito. Más allá de que sea el portero del Betis entablamos una amistad cordial y le agradezco el detalle", relató.

Sobre si le gustaría entrar en el once de Lopetegui, Rico dijo que "como cualquier español estaría encantado de contar para el seleccionador, pero eso ya es cosa suya. Yo le intentaré poner las cosas difíciles".