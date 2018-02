Un nuevo mercado inmobiliario

Tras el desplome del sector inmobiliario con la crisis, la compraventa de viviendas vuelve a ganar ritmo: en los primeros 9 meses de 2017, se registraron 374.000 operaciones, un 35% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero hay un nuevo factor con el que este sector no contaba hace una década, en la época de la burbuja: la tecnología y la digitalización. Los emprendedores están sirviéndose de estas nuevas herramientas para hacer las cosas de manera diferente, y éste es el caso precisamente de nuestros últimos entrevistados, Clicpiso, que gracias a las nuevas tecnologías pueden cerrar ventas de pisos en apenas siete días.

El CEO de Clicpiso, Francisco Moreno, nos explica cómo funciona su plataforma: “nosotros utilizamos un sistema tecnológico, en el cual invertimos una gran parte de nuestro capital, a través del cual los clientes entran en nuestra página y dejan los datos de su inmueble; entonces nosotros, con un algoritmo y la tecnología que hemos desarrollado, somos capaces de valorarlo muy rápido: en el plazo veinticuatro horas hacemos una oferta indicativa por el inmueble. Una vez que esa oferta es aceptada, enviamos un asesor que va a conocer el inmueble y a validar el precio, y una vez que ese precio es validado, nos encargamos hacer todo el papeleo (certificados energéticos, notarías, etc.) de forma que en siete días estamos pagando los inmuebles en metálico”, resume.

Con este sistema, la empresa busca atraer clientes que quieren eliminar la incertidumbre sobre cuándo venderán su piso: “hasta ahora había dos canales para vender: uno por el cual tú lo haces todo (tú haces las fotos, tú lo cuelgas en internet, tú atiendes a los interesados, tu negocias el precio de venta y, una vez que ya has conseguido al cliente, tú te tienes que encargar también de todo el papeleo) y el otro canal es contratar una agencia inmobiliaria que te ayuda durante el proceso, pero que nunca te soluciona la incógnita de cuándo van a conseguir vender. Nosotros facilitamos el proceso y despejamos esa incógnita, en la fecha que decimos estás en el notario vendiendo el piso”, asegura.

Creatividad e innovación

En la segunda mitad del programa, hablamos de la interacción entre creatividad e innovación con un especialista en ambos conceptos: Miguel Ángel Talha, CEO de Despertalia, la empresa pionera en España en la realización de juegos de rol en vivo. “Creatividad e innovación son dos partes de una misma cosa”, asegura Talha: “la creatividad es esa chispa que ilumina una cabeza que en un momento dado es capaz de concebir algo nuevo, mientras que la innovación es como ese pequeño mamífero que es capaz de robarle el alimento a un gran dinosaurio: una idea pequeña que tiene un lapso de vida muy corto, pero que durante ese tiempo es capaz de vencer a cualquier adversario”.

Preguntado por los factores clave para generar un entorno propicio para la creatividad y la innovación, Talha no duda: “Disfrutar. Divertirse con lo que haces. Concebir cada día como una aventura nueva. No dar nada por supuesto. Reducir las distracciones al mínimo: apagar el móvil es posible. Y por último: el conocimiento; cuando quieres buscar una idea, en realidad la única forma de encontrarla es aislarla, rodeándola de conocimiento por todos sitios hasta que te das cuenta de que es como el hombre invisible nadando en una piscina: ahí lo ves, no por lo que es, sino por lo que lo rodea: todo lo que has construido de conocimiento en torno a esa idea que quieres atrapar”.