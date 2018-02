Leo en El País que no hay mercado para tanto plátano de Canarias. Me crié entre plataneras; las economías de los pobres dependían de esas cosechas, era un sacrificio enorme obtener agua para las huertas, y todo era difícil para que se sacara rentabilidad a aquellos exiguos metros cuadrados. Entonces no había otros ingresos, el plátano era la industria única de las islas. Luego vino el turismo, el plátano de la era moderna. Cuando escucho la palabra plátano mi memoria se revoluciona.

Seguir leyendo