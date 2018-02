La vivienda, otra vez

Esta mañana nos preguntamos qué pasa hoy con la vivienda en España. El ladrillo descontrolado se llevó por delante el milagro económico español hace una década. Se perdía el empleo y con él la posibilidad de pagar la hipoteca firmada en los tiempos de la barra libre y el crédito fácil. Entre el estupor general, los informativos se llenaron de personas desahuciadas de su casa, familias que se quedaban sin techo. Personas como Beatriz que una década después nos ha contado cómo ha podido salir adelante. Su historia es de libro, pareja joven con dos niños buscaba casa. En la inmobiliaria le dijeron: "¿Pero para qué vas a alquilar una casa, si ahora los alquileres están más caros que las hipotecas? ¡Si tienes dos hijas! ¡Si las casas nunca pierden valor! Salí de la inmobiliaria con una hipoteca en mi brazo".

Su madre los avaló con su propio piso. Y en poco tiempo todo se vino abajo: "Fue empezar la crisis y Pedro se quedó sin trabajo. Él se quedó en el paro. Yo me quedé embaraza y me quedé en el paro. Y ahí empezaron los problemas. No encontrábamos trabajo. Era imposible. No podíamos pagar la hipoteca. Teníamos unos ahorros, pero nos los íbamos comiendo; era la casa, la casa, la casa. Si dejábamos de pagar la hipoteca me quedaba yo en la calle y se quedaba mi madre también".

¿Qué ha pasado en este tiempo, en esta década? ¿Qué pasa ahora? Queda todavía casi medio millón de viviendas en España sin estrenar de la pesada digestión de la burbuja, y a pesar de todo lo vivido el acceso de la vivienda vuelve a ser un problema.

Sueldos bajos, compra cara y alquileres disparados. Especialmente disparados en las grandes ciudades y en la costa… Pero los jóvenes de cualquier ciudad de España cuentan una historia parecida. Sus sueldos son precarios y vivir sólo, incluso pasados los 30... es prácticamente imposible. Así que se ven obligados a vivir con los padres o a compartir piso.

Y dos; segundo titular preocupante que deja la Memoria de la crisis que hoy dedicamos a al techo que nos da cobijo: La vivienda nueva de protección oficial se está reduciendo al mínimo. Del 2007 al 2016 ha caido un 93 y medio por ciento. Un 93 y medio.

Y el Plan de vivienda 2018-2020, donde se supone que van las ayudas a la construcción, la rehabilitación y el alquiler... pues no se ha aprobado todavía y estamos a punto de terminar el segundo mes del año.

Diez años después, la vivienda, otra vez.