Santiago blasfemo

Una de las razones por las que Santiago ha resistido tanto tiempo como capital cultural y religiosa es porque a lo sagrado le contrapone lo blasfemo. Además no hay Carnaval sin pecado ni blasfemia, palabra que por otro lado debería ser erradicada del Código Penal. Pero hay algo clave en esta polémica del pregón del Entroido santiagués, y es el tuit de Rajoy: ha dicho no se puede "indignar a la mayoría". Se puede indignar a cualquiera, porque los pregones y el humor están para eso. Pero si hay que elegir siempre es mejor indignar a la mayoría que a la minoría. Siempre es mejor indignar a la mayoría, porque al menos la defenderá la Iglesia y el presidente del Gobierno. Si ofendes a las minorías y las minorías protestan, es probable que los fans de esa misma Iglesia y del presidente del Gobierno te digan que ya no nos podemos reír de nada, y que piel tan fina, y qué tiempos tan oscuros estamos viviendo.

Seguir leyendo